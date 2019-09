O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) é um dos maiores polos de geração e disseminação de conhecimentos aplicados ao desenvolvimento da indústria do Brasil e de Minas Gerais.

Com aulas teóricas e práticas nas unidades, são oferecidos cursos gratuitos em diversos segmentos. As inscrições podem ser feitas no site até o dia 30 de setembro.

São mais de 7 mil vagas em 49 cidades de todo o estado e são oferecidos cursos como Processos Administrativos, Corte de Calçados e Bolsas, Confecção e Moda, Assistente de Controle de Qualidade, Auxiliar de Logística, Alvenaria e Acabamento, Redes de Telecomunicações, Panificação, Manutenção Mecânica Industrial, Manutenção Eletroeletrônica e Instalação Elétrica Industrial, entre outros. O processo seletivo é composto por prova múltipla escolha de Matemática e Português.

De acordo com o gerente do Senai Divinópolis, Cristiano Jácome, os cursos oferecidos são adequados às diferentes necessidades da indústria e contribuem para o aumento da competitividade do setor. “Preparamos e qualificamos mão de obra de alto nível para atuar na indústria, cumprindo assim o papel de ser um indutor do desenvolvimento”, explicou.