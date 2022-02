Os mineiros terão que esperar mais um pouco para terem estabilidade no tempo. A previsão é que o período chuvoso perdure por mais alguns dias em todo o estado de Minas Gerais. Na capital mineira, a temperatura não deve ultrapassar os 25ºC esta semana.

De acordo com Claudemir Azevedo, meteorologista do Inmet, céu nublado e pancadas de chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento estão previstas para todo o estado de Minas, incluindo Belo Horizonte e Região Metropolitana, nesta segunda-feira (7).

“Chuva generalizada em todo o estado. Chuva o dia inteiro”, explicou Claudemir.

A temperatura na capital deve chegar aos 25ºC, com umidade relativa mínima do ar em torno de 80%. A máxima prevista para hoje (7) é no Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri, com 34ºC, e a mínima registrada foi de 16.9ºC em Diamantina e Capelinha.