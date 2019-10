Redação Últimas Notícias

A semana em Formiga começou com céu nublado e registro de chuviscos isolados em diversas regiões da cidade. A mudança no clima ocorreu devido à chegada de uma frente fria em Minas Gerais.

De acordo com o instituto Climatempo, o fenômeno denominado de “cavado” favorecerá a formação de muitas áreas de instabilidade no Estado, em especial na região Centro- Oeste. Em Formiga as pancadas de chuva devem ocorrem em maior intensidade até quarta-feira (23). Conforme o instituto, o volume de chuva esperado será de até 10 milímetros.