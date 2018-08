Redação Últimas Notícias

A semana começou com temperaturas baixas em Formiga e os próximos dias devem ser marcados por grande amplitude térmica, como é denominada a variação entre a temperatura mínima e a máxima.

O final de semana também foi marcado pelo frio. Devido a uma massa de ar frio polar que passou pela região Sudeste, as madrugadas foram geladas e as tarde com temperaturas baixas.

As temperaturas voltarão a se elevar gradativamente durante a semana segundo o Instituto Climatempo. Nesta terça-feira (14), apesar do dia novamente amanhecer frio, ao longo do dia os ventos mudam de direção devido à aproximação de uma nova frente fria, esses ventos trazem ar mais quente do interior do país e com isso a temperatura fica elevada durante a tarde, mas ainda não deve chover.