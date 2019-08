Redação Últimas Notícias

O calor aumentou nesta segunda-feira (12) em Formiga. Os termômetros chegaram a 31°C durante à tarde. O clima esquentou em toda a região Sudeste do país que está em situação pré-frontal que é quando antecede uma frente fria.

A frente fria avança pelo Sul do país nesta segunda e deve chegar ao litoral do Sudeste na quarta-feira (14). O fenômeno ocasionará nebulosidade e uma leve queda de temperatura em Formiga durante o dia. O frio será sentido mesmo à noite.

Nesta terça-feira (13) a máxima pode chegar a 33ºC. A virada no tempo ocasionará um aumento na amplitude térmica que é a diferença entre a temperatura mínima e a máxima registrada no mesmo dia. Nesta semana a mínima poderá chegar a 11°C.

O alerta vai para a umidade relativa do ar que ficará abaixo dos 30%. De acordo com o Instituto Climatempo, não há previsão de chuva para a região.

Confira a previsão:

Segunda-feira (12): Sol o dia todo e tempo aberto à noite. Variação ↓ 17 °C – ↑ 31°C

Terça – feira (13): Sol com algumas nuvens, não chove. Variação ↓ 16 °C – ↑ 33°C

Quarta-feira (14): Sol com algumas nuvens, não chove. Variação ↓ 15 °C – ↑ 27°C

Quinta – feira (15): Sol com algumas nuvens, não chove. Variação ↓ 13 °C – ↑ 26°C

Sexta – feira (16): Sol com algumas nuvens, não chove. Variação ↓ 11 °C – ↑ 27°C