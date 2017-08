A Semana Nacional da Educação Infantil é comemorada de 21 a 25 deste mês. Para celebrar a data, a Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Educação, está promovendo uma série de atividades.

Na segunda (21) foi realizada a abertura oficial das atividades para os profissionais da educação e convidados. O evento foi realizado no auditório Odete Khoury e contou com a apresentação do Grupo de Teatro Maria Cutia. Durante a solenidade, o vice-prefeito e secretário de Educação, Cid Corrêa, deu as boas vindas aos presentes e ressaltou a importância da educação infantil no desenvolvimento das crianças.

Para os alunos, estão sendo aplicadas atividades lúdicas e em brinquedos infláveis. As brincadeiras tiveram início ontem e vão até o dia 24, na Escola Municipal Caic.

Segundo a diretora de gestão educacional da pasta, Tatiana Camargo, 1.484 crianças de nove Centros de Educação Infantil e 13 escolas municipais participam das atividades. Além das ações nos brinquedos, os alunos também ganham pipoca e cachorro quente.

Semana da Educação Infantil

A Semana Nacional da Educação Infantil é celebrada desde 2012. Segundo decreto que regulamenta a comemoração, a data é celebrada na semana do dia 25 de agosto. Esse dia foi escolhido em homenagem à data de nascimento da médica Zilda Arns, fundadora da Pastoral da Criança.