O Tiro de Guerra 04-030 realizou no período de 3 a 7 de setembro, durante a Semana da Pátria, diversas atividades em celebração à data,

Visando a interação dos atiradores com a comunidade escolar, várias instituições de ensino foram visitadas.

Na manhã do dia 7 de Setembro, sábado, em comemoração ao Dia da Independência, os atiradores participaram do momento cívico, com o hasteamento das bandeiras, canto do Hino Nacional e do Hino da Independência, durante a abertura da primeira Feira Cultural das Escolas Municipais de Formiga, evento realizado na praça do Terminal Rodoviário.

No período da tarde, 48 atiradores representaram o Exército Brasileiro e o Tiro de Guerra, pelo segundo ano consecutivo, no desfile cívico da cidade de Pimenta; participando do hasteamento das bandeiras, canto do Hino Nacional e desfilando com muito entusiasmo na avenida Juscelino Kubitschek, tomada pelo grande público presente e diversas autoridades locais.