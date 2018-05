A Semana do Microempreendedor Individual (MEI) teve início nessa terça-feira (15) e vai até amanhã, das 15h às 19h, na Praça São Vicente Férrer. O evento é de nível nacional promovido sempre em maio pelo Sebrae.

Cada regional é responsável pela programação, planejada para atender os interesses locais e os potenciais de cada cidade.

Em Formiga, a Semana do MEI tem como objetivos apresentar os benefícios; capacitar os microempreendedores individuais para desenvolverem seus negócios e ampliar o mercado; orientar e estimular vendas; incentivar a formalização e priorizar o atendimento dos Microempreendedores Individuais e oferecer orientações e esclarecer dúvidas sobre o cumprimento das obrigações legais.

O evento conta com a participação da ACIF/CDL, com orientações sobre análise de crédito, crediário e serviços de SPC; IFMG, com estudantes apresentando a instituição e as atividades de consultoria júnior; MAP Telecom, com apresentação de seus planos e soluções; Prefeitura, com orientações sobre alvará, vigilância sanitária e licenciamento; Sebrae, com orientações para o MEI e potenciais em geral; Sicoob Centro-Oeste, com orientações para linhas de crédito; Sicoob Credifor, com apresentação do portifólio de soluções, consórcio, previdência, maquininha de cartão, seguros gerais e cobrança bancária; Sindicato dos Contabilistas, com orientações sobre emissão de notas fiscais, limite de faturamento e registro de funcionário; Sindicato Rural, com orientações sobre nota fiscal rural eletrônica, guia de trânsito animal, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, licenciamentos ambientais, outorga, guias florestais e regularização ambiental; e Unimed com entrega de folders com apresentação do plano para MEI onde vão promover abertura de contrato com apenas duas vidas, divulgação do produto, esclarecendo dúvidas e informando documentos necessários para abertura de contrato.