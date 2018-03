No mês de maio o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae) promove em diversas cidades a Semana do MEI.

Os objetivosdo evento são oferecer orientações e esclarecer dúvidas sobre o cumprimento das obrigações legais, capacitar os microempreendedores individuais para desenvolverem seu negócio e ampliar o mercado.

Em Formiga a Semana do MEI acontecerá de 15 a 17 de maio e será realizada pelo Sebrae, Prefeitura e Acif CDL. De acordo com as estatísticas do Portal do Empreendedor (atualizadas em 31 de dezembro do ano passado), a cidade tem cadastrado um público de 4.097 MEIs.

Na quarta-feira (14), foi realizada no auditório da Acif CDL, a primeira reunião para traçar as diretrizes do evento no município e contou com a presença dos presidentes da entidade, representante da Prefeitura, a técnica do Sebrae – microrregião Formiga e dos representantes dos parceiros: AF, Câmara Municipal, Correios, IFMG, Receita Federal, Sicoob Centro-Oeste, SicoobCredifor,Sindicato Rural, Unifor-MG, Unimed.

Nesta primeira reunião foram abordados vários assuntos como: padrão de comportamento dos MEIs brasileiros, fatores que influenciaram a prática da atividade expansão e áreas de abrangência, dificuldades enfrentadas, divulgação, estatísticas dos MEIs em Formiga, ações do Sebrae para os MEIs e proposta para o evento em Formiga, onde inicialmente foi sugerida a realização de uma feira.

A partir deste ponto haverá até na data da semana do evento, reuniões semanais que serão realizadas todas as quartas-feiras.