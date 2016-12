A semana que antecede o Natal deverá ser de clima com manhã mais fresca e calor e chuva à tarde. A semana marca também o início do verão que começa às 7h44 de quarta-feira (21).

Os dias começam com temperaturas amenas na casa dos 17°C e as máximas devem chegar aos 35ºC. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as precipitações devem atingir a região Centro-Oeste por causa da elevação das temperaturas e da alta umidade do ar.

Na sexta-feira (23) e sábado (24), o tempo pode ficar mais chuvoso, de acordo com o instituto.