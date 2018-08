A Secretaria Municipal de Educação e Esportes, de Formiga, promoverá a Semana Nacional da Educação Infantil, na próxima semana (entre os dias 20 e 24). A programação conta com atividades lúdicas para os alunos da Rede Municipal, na Escola Caic, e palestras para os profissionais e pais dos estudantes, no Auditório Odette Khoury.

A semana foi instituída pela Lei federal 12.602/12, que também estipula o dia 25 de agosto como Dia Nacional da Educação Infantil. A data é uma homenagem ao nascimento da fundadora da Pastoral da Criança, a médica Zilda Arns, falecida em 2010 em um terremoto no Haiti.

Confira a programação:

20 de agosto, às 18h30, no Auditório Odette Khoury: abertura oficial da semana para os profissionais da Educação Infantil e convidados, com palestra a ser ministrada pela educadora Rúbia Mesquita.

21 a 24 de agosto, de 8 às 10h30 e de 13h30 às 16 horas, no Caic: Atividades lúdicas para os alunos da Rede Municipal.

22 de agosto, às 18h30, no Auditório Odette Khoury: palestra com as professoras Dagmar e Vera Lúcia.