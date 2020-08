Após a frente fria no fim de semana, a temperatura terá leve elevação durante a última semana de agosto nas cidades do Centro-Oeste de Minas Gerais.

Segundo o climatologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, o sistema frontal que passou pelas cidades mineiras se encontra no sul da Bahia.

“A massa de ar polar que veio atrás da frente fria deverá deixar as temperaturas baixas nas próximas madrugadas, mas durante o dia o sol deve predominar”, explicou.

A previsão é de tempo ensolarado, sem possibilidade de chuvas. Após o aumento durante o fim de semana, a umidade relativa do ar volta a sofrer queda e deve apresentar índice entre 35% e 75%.

Em relação às temperaturas, Ruibran afirmou que o pico das máximas deve ser atingido a partir de quarta-feira (26), quando os termômetros devem indicar entre 26 ºC e 28 ºC.

Quanto às mínimas, as previsões do Climatempo apontam que Divinópolis pode chegar a registrar 7ºC, durante as madrugadas de segunda (24), terça (25) e quarta-feira (26). Os demais municípios registram mínima entre 8 ºC e 10 ºC.

Confira a previsão em algumas cidades

Cidades Mínima ºC Máxima ºC Divinópolis 7 ºC 27 ºC Bom Despacho 9 ºC 27 ºC Itaúna 8 ºC 26 ºC Pompéu 10 ºC 28 ºC Nova Serrana 9 ºC 26 ºC Pará de Minas 8 ºC 26 ºC

Fonte: Climatempo

Dia a dia

Segunda-feira (24): Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 7 ºC e 24 ºC.

Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 7 ºC e 24 ºC. Terça-feira (25): Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 7 ºC e 25 ºC.

Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 7 ºC e 25 ºC. Quarta-feira (26): Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 7 ºC e 27 ºC.

Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 7 ºC e 27 ºC. Quinta-feira (27): Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 10 ºC e 27 ºC.

Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 10 ºC e 27 ºC. Sexta-feira (28): Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 12 ºC e 28 ºC.

Tempo ensolarado, sem chuvas. Temperaturas entre 12 ºC e 28 ºC. Fonte: G1