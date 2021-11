A previsão para esta próxima semana é de céu parcialmente nublado e chuvas isoladas nas cidades do Centro-Oeste de Minas, de acordo com previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão, nesta segunda-feira (22) a região ainda está sob efeito da convergência da umidade, vinda da região Amazônica em direção ao Sudeste do país. Isso mantém a umidade relativa do ar em torno de 40% nas áreas mais quentes do dia e causa as chuvas fracas.

A expectativa é que o tempo fique mais aberto no decorrer da semana, com influência nas temperaturas da região.

Ainda segundo o Inmet, as máximas devem ficar entre 30ºC e 33ºC nos próximos dias, enquanto as mínimas apresentam índices entre 15ºC e 17ºC.