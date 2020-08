A segunda quinzena de agosto chega com clima quente, baixa umidade do ar e sem chuvas nas cidades do Centro-Oeste de Minas Gerais. No entanto, uma frente fria deve chegar à região no fim da semana.



De acordo com Ruibran dos Reis, climatologista do Climatempo, a previsão é de céu parcialmente nublado e o sol deve predominar na maior parte do dia.



A umidade relativa do ar fica entre 30% e 75%, colocando a região em estado de atenção em relação ao tempo seco. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o índice ideal é entre 60% e 80%.



Dessa forma, é recomendado que a população fique atenta às horas passadas sob o sol e ao uso de protetor solar, além da se manterem hidratados.