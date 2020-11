A penúltima semana de novembro segue quente e chuvosa nas cidades do Centro-Oeste de Minas. Segundo Ruibran dos Reis, climatologista do Climatempo, as pancadas de chuvas devem vir durante à tarde, causadas pelas altas temperaturas combinadas com a umidade, que fica entre 40% e 80% no período.

Uma nova frente fria deve chegar à região na quarta-feira (18), o que pode aumentar as chuvas até o fim da semana.

As temperaturas máximas seguem altas, variando entre 31ºC e 33ºC. Nas mínimas, a previsão é que os termômetros mostrem índices entre 16ºC e 19ºC.

Dia a dia

Segunda-feira (16): Pancadas de chuva a partir da tarde. Temperaturas entre 17ºC e 33ºC.

Pancadas de chuva a partir da tarde. Temperaturas entre 17ºC e 33ºC. Terça-feira (17): Pancadas de chuva a partir da tarde. Temperaturas entre 18ºC e 32ºC.

Pancadas de chuva a partir da tarde. Temperaturas entre 18ºC e 32ºC. Quarta-feira (18): Chegada de nova frente fria. Pancadas de chuva a partir da tarde. Temperaturas entre 16ºC e 27ºC.

Chegada de nova frente fria. Pancadas de chuva a partir da tarde. Temperaturas entre 16ºC e 27ºC. Quinta-feira (19): Pancadas de chuva a partir da tarde. Temperaturas entre 16ºC e 28ºC.

Pancadas de chuva a partir da tarde. Temperaturas entre 16ºC e 28ºC. Sexta-feira (20): Pancadas de chuva a partir da tarde. Temperaturas entre 16ºC e 29ºC.

Matéria do G1