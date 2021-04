A região Centro-Oeste deverá ter céu limpo e pouca chuva na semana do feriado de Tiradentes. Segundo o portal G1, o climatologista Ruibran dos Reis afirmou que existe uma frente fria atuando no norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo que deve organizar chuva nas regiões próximas ao litoral.

Reis disse, no entanto, que, durante e semana, a previsão é de sol entre nuvens e pouca chuva na região central do estado. As temperaturas variam entre 17° C e 28° C e a umidade relativa do ar fica em torno de 45% e 85%.

Feriado

Na quarta-feira (21), feriado de Tiradentes, a previsão é sol com poucas nuvens e com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas nesta quarta podem variar entre 14° C e 28° C.