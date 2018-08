Nesta semana o ar seco ganha força novamente em toda região. De acordo com o Instituto Climatempo, Formiga terá sol, céu claro e grande amplitude térmica. Típica desta época do ano, as variações de temperatura serão de até 16ºC.

As manhãs começam geladas com névoa seca e as temperaturas sobem gradativamente durante o dia. Assim como as variações de temperatura, a úmida relativa do ar oscilará de 75% na parte da manhã a 25% nas horas mais quentes do dia, o que deixa o município em estado de atenção. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um nível de 60% para o conforto humano.

Confira a previsão para Formiga:

Segunda-feira (20): Sol com algumas nuvens, não chove. Variação: ↓14°C – ↑29°C

Terça-feira (21): Sol com algumas nuvens, não chove. Variação: ↓14°C – ↑28°C

Quarta-feira (22): Sol com algumas nuvens, não chove. Variação: ↓13°C – ↑28°C

Quinta-feira (23): Sol com algumas nuvens, não chove. Variação: ↓13°C – ↑29°C

Sexta-feira (24): Sol com algumas nuvens, não chove. Variação: ↓14°C – ↑23°C

Chuva em Córrego Fundo: