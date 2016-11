Uma massa de ar frio polar que passou por São Paulo e chegou a Minas Gerais no sábado (19) provocou uma acentuada queda de temperatura, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A instabilidade deverá atuar no Sudeste do país durante toda a semana.

Em Formiga, a semana será de tempo parcialmente nublado com possibilidades de chuva na parte da tarde. Como tem ocorrido nas últimas semanas, o clima deverá permanecer ameno, com queda nas temperaturas na parte da manhã e a noite. As temperaturas devem variar entre 15ºC e 32ºC.

