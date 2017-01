A previsão é de tempo instável em Formiga e região durante esta semana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até esta terça-feira (17) o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas no fim da tarde.

A partir de quarta-feira (18), a possibilidade de chuva diminui. No município as temperaturas dever variar entre 17ºC e 32ºC. A umidade relativa do ar ficar em torno 65% no período da tarde, situação comum no período do verão, quando há atuação de áreas de instabilidade atmosférica.