A semana no Centro-Oeste será com céu parcialmente nublado e com pancadas de chuva a partir de quarta-feira (9).

De acordo com o climatologista Ruibran dos Reis, a condição ocorre por causa de uma nova frente fria que avança para o litoral da região Sudeste e vai causar o aumento da nebulosidade em partes de Minas Gerais.

Por causa do aumento de nuvens, a umidade relativa do ar também sofre aumento.

Na região central de Minas Gerais, a umidade do ar varia entre 35% e 75%. Porém, continua em estado de atenção. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que a umidade fique entre 60% e 80%.

Em caso de clima mais seco, é recomendado tomar muita água, evitar banhos quentes e prolongados, realizar atividades esportivas antes das 10h ou depois das 16h e lubrificar os olhos e nariz com soro fisiológico quando sentir ressecado.

Por mais que a umidade do ar não esteja ideal, as temperaturas sofrem queda. O clima terá uma variação de 13°C a 31°C. A mínima é prevista para Divinópolis e a máxima para Pompéu.

Confira a previsão em algumas cidades

Cidades Mínima ºC Máxima ºC Divinópolis 13 ºC 30 ºC Bom Despacho 15 ºC 30 ºC Itaúna 14 ºC 28 ºC Pompéu 16 ºC 31 ºC Nova Serrana 15 ºC 29 ºC Pará de Minas 18 ºC 30 ºC

Fonte: Climatempo

Dia a dia

Segunda-feira (7): Sol com nuvens e sem chuva. Temperaturas entre 13 °C e 30 °C;

Sol com nuvens e sem chuva. Temperaturas entre 13 °C e 30 °C; Terça-feira (8): Sol com nuvens e sem chuva. Temperaturas entre 13 °C e 30 °C;

Sol com nuvens e sem chuva. Temperaturas entre 13 °C e 30 °C; Quarta-feira (9): Sol com nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 14 °C e 31 °C;

Sol com nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 14 °C e 31 °C; Quinta-feira (10): Céu nublado e com chuva a qualquer hora. Temperaturas entre 14 °C e 28 °C;

Céu nublado e com chuva a qualquer hora. Temperaturas entre 14 °C e 28 °C; Sexta-feira (11): Céu nublado e com chuva a qualquer hora. Temperaturas entre 13 °C e 26 °C.

Céu nublado e com chuva a qualquer hora. Temperaturas entre 13 °C e 26 °C. Fonte: G1