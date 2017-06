Da Redação

Após um final de semana frio, devido a uma massa de ar polar que atingiu as regiões sul e sudeste do país, os termômetros devem subir gradativamente durante a semana.

De acordo com o Centro de Climatologia Climatempo, as áreas de instabilidade devem aumentar e poderão ocorrer pancadas de chuva no oeste e norte paulistas, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em grande parte de Minas Gerais. No entanto, não são esperados volumes expressivos de chuva.

Em Formiga, os termômetros devem variar entre 14ºC e 28ºC durante a semana e poderão ocorrer pancadas de chuva rápida á tarde. A umidade relativa do ar deverá atingir a marca dos 60%.