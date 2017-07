Da redação

Os dois jogos da semifinal da primeira edição do torneio Bença Pai ocorrem nesta quinta-feira (20), na quadra do bairro Água Vermelha.

As partidas tiveram início no dia 10 deste mês e participam seis equipes, compostas por 52 atletas: Atrativa Modas, Cia da Água Santa Fé, Bar do Renatinho, Eder Despachante, Bar do Bilé e bar do Zezé.

Às 19h, jogam as equipes Bar do Zezé x Eder Despachante e às 20h, Bar do Renatinho x Água Santa Fé.

A realização do torneio foi uma iniciativa do estudante de educação física e ex-atleta do Instituto Fumaça, Lucas Donner.

O intuito do torneio é ajudar o Instituto Fumaça, que atualmente atende aproximadamente cem crianças do bairro Água Vermelha e região. “Dessa forma, o que era uma brincadeira se tornou algo sério e beneficente”, disse Lucas Donner.

As disputas pelo terceiro lugar e a final ocorrerão no domingo (23), a partir das 10h. Na ocasião, haverá confraternização, entrega dos prêmios para o time campeão, vice, 3º colocado, melhor goleiro, melhor jogador e artilheiro, além de algumas homenagens.