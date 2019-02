As partidas da semifinal do Torneio de Verão, campeonato de futebol realizado pelo Instituto Fumaça ocorrerão na noite desta sexta-feira (22). Os dois jogos serão realizados na quadra do bairro Água Vermelha.

A equipe Bar do Renatinho enfrenta o time Água Santa Fé às 18h45. A partida entre Salão da Daniela e Lanchonete São Vicente ocorre às 19h45.

A grande final ocorrerá no domingo (24) às 9h.