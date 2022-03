A programação do Seminário “Abeta Conecta – Inspirando e capacitando o turismo de natureza”, voltado para empresários do setor turístico, começa nesta segunda-feira (7) em Capitólio.

Segundo a organização, o evento é gratuito e tem o objetivo de fortalecer o turismo local, por meio de capacitações e oficinas. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (37) 3373-1111.

O encontro é fruto de uma parceria entre a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), Sebrae Minas, Conselho Municipal de Turismo de Capitólio (Comtur), e as prefeituras de Capitólio, São José da Barra e São João Batista do Glória.

Programação

Na segunda (7), o seminário será realizado no salão de eventos do Lago Vitória, das 17h as 21h. Entre as atividades programadas está a apresentação da palestra “Viajar transforma o Brasil”, quando será discutido o potencial e as oportunidades do turismo de natureza na nova economia verde. De terça (8) a quinta (10) o evento será realizado no Centro de Convenções do município.

Na terça, as atividades serão realizadas das 9h às 17h30, abordando tópicos variados, como: formalidade e desenvolvimento; boas práticas ambientais, sociais e de governança e gestão de riscos e normas técnicas em turismo de aventura.

Na quarta-feira o encontro será das 9h as 18h. O dia de atividades será marcado pela realização de uma dinâmica circular de relacionamento com os participantes e pelo desenvolvimento de produtos e experiências, além da apresentação da primeira parte da palestra sobre marketing digital e comunicação.

No último dia o seminário começará às 9h, com a segunda parte da palestra sobre marketing. Em seguida, serão discutidos os riscos geológicos em áreas naturais com turismo. Após o almoço, o associativismo será o tema debatido. Por volta das 15h, os empresários participarão da dinâmica em grupo: conectando negócios, pessoas e natureza. Às 16h30, será servido um café especial, que marcará o encerramento desta edição.

