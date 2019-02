Considerando o alto índice de arboviroses na região, o CIS-URG Oeste, através do Núcleo de Educação Permanente (NEP) e o Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Superintendência Regional da Secretaria de Estado de Saúde, promoverão na quinta-feira (7), de 8h às 13h, no auditório vermelho da Faculdade Pitágoras Campus Divinópolis, o 1º Seminário Regional sobre Arboviroses.

O evento é gratuito e tem o intuito de analisar e discutir a situação dos casos na região Centro-Oeste e no Estado e é aberto para profissionais da área da saúde de toda região. As inscrições pode ser feitas pelo site, aba NEP, inscrições para cursos.

Serão apresentados os cenários epidemiológicos estadual e regional. Estarão presentes neste seminário representantes da superintendência regional de saúde, da coordenação estadual das doenças transmitidas pelo Aedes e de um médico especialista em manejo clínico das arboviroses.

“Esse evento partiu da ideia e da necessidade que nós temos em nossa região, em vista da situação epidemiológica e o risco de epidemia já começando com o município de Arcos. Em uma conversa na Superintendência Regional de Saúde, na qual foi solicitado ao Samu apoio nas transferências dos pacientes com risco de vida que estiverem nos municípios e mais ainda, a necessidade de capacitar profissionais de saúde que estão nas portas hospitalares e também no PSFs, na atenção primária, para o adequado manejo clínico das arboviroses, imediatamente respondemos positivamente ao nosso superintendente regional e o Núcleo de Educação Permanente do Samu em parceria com o Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Superintendência Regional da Secretaria de Estado de Saúde, programaram para o dia 07 esse evento, no qual a gente espera que os profissionais de saúde participem, se preparando para que num momento de crise, de epidemia, possam fazer o melhor atendimento à população e não se perca nenhuma vida”, explica o secretário executivo do Samu Oeste, José Márcio Zanardi.