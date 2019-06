Uma realização do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), por meio da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI), o Seminário “Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa: das ações às omissões” ocorreu na última quinta-feira (13), em Brasília. A atividade fez alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, lembrado no dia 15 de junho.

O encontro abordou medidas para prevenir e identificar situações de violência, negligência e abuso contra os idosos. Com os subsídios do Seminário e as contribuições de estados, municípios e do Distrito Federal, a proposta é elaborar um Plano de Ação para o enfrentamento à violência no país.

“O idoso precisa ser valorizado naquilo que ele tem de melhor, ele tem um legado. Essa é a nova perspectiva do governo. No Plano Plurianual, uma das propostas deste ministério inclui trabalhar os vínculos intergeracionais, gerar e preservar os vínculos familiares o respeito. O idoso tem experiência de vida e tem o potencial de orientar e ajudar os jovens a desenvolverem as suas habilidades. Juntos nós podemos ir longe, mas dependemos uns dos outros. Vamos dar as mãos, vamos nos unir por um Brasil melhor que tem sonhos e capacidade”, afirmou o ministro interino Sérgio Carazza.

O secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antonio Costa, destacou que o Seminário reuniu pessoas de diversas localidades do país, a fim de enriquecer os diálogos. “O objetivo é levantar informações sobre violências contra a pessoa idosa nos estados e municípios e incentivar o contato entre os responsáveis por este assunto nas diferentes instituições públicas responsáveis pelas políticas em prol da pessoa idosa, além de contribuir para que outras instituições sejam conscientizadas sobre a importância de prevenir e combater a violência contra os idosos e oferecer-lhes informações e ferramentas para isso”, enfatizou.

Também estiveram presentes a secretária nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Maria Hilda Marsiaj Pinto, a juíza de direito e coordenadora da Central Judicial do Idoso, Monize Marques, a pesquisadora emérita da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Cecília Minayo, o ouvidor nacional de Direitos Humanos, Fernando César Ferreira, a gestora do Programa Universidade do Envelhecer da Universidade de Brasília (UniSer/UnB), Margô Karnikowski, o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Idosos, deputado federal Ossesio José Silva e a senadora Soraya Thronicke. O evento teve, ainda, a participação do coral da Uniser, composto por 70 pessoas idosas.