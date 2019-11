O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) sedia, hoje e amanhã, 7 e 8 de novembro, o seminário Financiamento de políticas públicas para garantia de direitos e crianças e adolescentes. Idealizado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CAO-DCA), em parceria com o Fórum Nacional dos Membros do Ministério Público da Infância e Adolescência (Proinfância), o evento tem como objetivo potencializar ações do Ministério Público na garantia e promoção dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, com foco na qualificação de membros e servidores no planejamento e execução do orçamento público.

A abertura contou com a participação do procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonet, do conselheiro e presidente da Comissão da Infância e Juventude do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Otavio Luiz Rodrigues Júnior, da coordenadora do CAO-DCA, promotora de Justiça Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth, da coordenadora do Proinfância e promotora de Justiça de Alagoas, Alexandra Beurlen, e do coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) do MPMG, promotor de Justiça Edson Ribeiro Baeta.

A programação prevê palestras de promotores de Justiça de diversos estados, além de integrantes do Ministério Público Federal e de órgãos fiscalizadores como Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas. Segundo Paola Domingues, “a possibilidade de aprimoramento dos conhecimentos relativos ao planejamento e à execução orçamentária qualifica a atuação ministerial no monitoramento das políticas públicas de atendimento ao público infanto-juvenil visando assegurar os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta.”