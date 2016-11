A Comissão de Direito Previdenciário da Associação dos Advogados do Centro-Oeste de Minas (AACO/MG) realizará em parceria com o Instituto de Estudos Previdenciários (IEPREV), o 1º Seminário de Direito Previdenciário.

O evento será realizado nesta quinta e sexta-feira (24 e 25) a partir das 8 horas, na sede da Fiemg em Divinópolis.

O Seminário reunirá palestrantes de notório conhecimento da matéria debatendo assuntos atuais e controvertidos sobre Direito Previdenciário. Entre os palestrantes está a Doutora em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Denise Gentil, que em sua tese fala da falsa crise da seguridade social.

O evento é destinado a advogados, juízes, procuradores, defensores públicos, professores, acadêmicos, servidores públicos, entre outros.

“Mais de cem advogados e interessados, de diversas cidades de Minas e de outros estados, estão inscritos para participar do evento que reunirá grandes conhecedores do Direito Previdenciário debatendo o tema que vem estampando os jornais do país e gerando preocupação e dúvidas, são mudanças que trarão impactos na economia nacional. Por isso, a importância dos profissionais que lidam na área estarem atualizados”, explica o presidente da AACO, Sérgio Martins.