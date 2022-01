O Comando da Marinha está a caminho do lago de Furnas, em Capitólio, por causa da queda de um paredão em um cânion, que atingiu duas embarcações que estavam no local.

Alexandre Silveira (PSD), que vai assumir a vaga ao Senado que será deixada pelo senador Antônio Anastasia (PSD), que vai para o TCU, esteve em contato com o presidente de Furnas, Cloves Torres, e solicitou que a empresa interrompa a navegabilidade nos pontos do lago onde possa haver riscos. Silveira também pediu que seja feita uma vistoria na região dos cânions para averiguar a segurança no local.

O presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Mauro Tramonte (Republicanos) disse se solidarizar com as vítimas desse terrível deslizamento nos Canyons de Furnas, em Capitólio, neste sábado (8). “Vamos acompanhar as apurações e pedir providências para que todo o local seja vistoriado para a segurança dos moradores, trabalhadores e turistas que visitam a região”, afirmou o parlamentar, em nota.



Fonte: Itatiaia