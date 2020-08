O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) foi diagnosticado nesta terça-feira (25) com Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria do senador, que disse que ele passa bem e não apresenta sintomas da doença. O parlamentar está em isolamento em Brasília.



Ainda segundo a assessoria, ainda na noite dessa segunda-feira (24) o senador começou a tomar cloroquina e azitromicina: “(Ele) tem se sentido totalmente bem e está assintomático”.



Flávio Bolsonaro, que tem sido presença constante no noticiário por conta das investigações da suposta rachadinha ocorrida em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), é o quarto integrante da família presidencial a ter o diagnóstico da Covid-19.



Antes dele, o pai, presidente Jair Bolsonaro, a madrasta, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, e o irmão mais novo, Jair Renan, contraíram a doença.



Além dos membros do núcleo da família presidencial, Maria Aparecida Firmo Ferreira, 80, avó de Michelle Bolsonaro, também foi diagnosticada com a doença. Ela, porém, não resistiu e faleceu no último dia 12.

