Em um momento de crescimento no número de vítimas infectadas pelo coronavírus (Covid-19) no Brasil e em Minas Gerais, o líder do Democratas no Senado, Rodrigo Pacheco (MG), assegurou, nesta quinta-feira (30), repasse de mais R$ 100 mil para a saúde de Formiga, no Centro-Oeste de Minas. O valor, que já está na conta da prefeitura, refere-se à emenda parlamentar do senador. O objetivo é reforçar a área da saúde na cidade que trabalha nas ações de prevenção e combate à pandemia.

Com o recurso, serão adquiridos insumos e materiais de assistência hospitalar, que garantirão melhores condições de atendimento à população de Formiga. Para Rodrigo Pacheco, a situação é preocupante e, por isso, é imprescindível unir ações e esforços, de todos os poderes e da classe política, para ajudar o estado no enfrentamento dessa crise, que não para de fazer vítimas. Conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta quarta-feira (29), Minas Gerais já tem 80 mortes confirmadas pela Covid-19 e outras 95 em investigação. Ao todo, são 1.758 casos de contaminação pelo coronavírus confirmados em um universo de 81.728 casos suspeitos

A destinação de emendas para a saúde nos municípios é mais um compromisso cumprido por Rodrigo Pacheco. O senador lembra que, mesmo antes da pandemia, a transferência de recursos para as prefeituras sempre foi prioridade do seu mandato. “O momento é sério e exige de nós, classe política, governo, lideranças locais, a união de todos os esforços possíveis e necessários para que o estado e a população sofram o mínimo possível com as consequências dessa pandemia”, disse o senador.

Para Rodrigo Pacheco, apesar de todos os problemas econômicos que o estado tem vivido, e que refletem negativamente em diferentes áreas, como saúde, segurança e educação, ele tem lutado para que as prefeituras tenham condições de atender as principais reivindicações dos moradores. “Apesar desse momento de crise aguda que o país enfrenta, estamos conseguindo, fruto de nossos esforços no Congresso, buscar recursos e honrar os compromissos com os municípios, em todas as áreas. Os problemas são muitos, mas com os esforços e a união de todos, iremos conseguir fazer com que o estado volte a ocupar o lugar que ele sempre mereceu”, frisou.