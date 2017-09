Até o próximo dia 30 de setembro, o Senai-MG está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Unificado (PSU) para preenchimento de 4.316 vagas em cursos gratuitos de Aprendizagem Industrial.

Podem se candidatar jovens com idade mínima de 14 ou 16 anos. É necessário ter concluído o ensino fundamental e já estar matriculado no ensino médio, ou estar cursando o 9º ano do fundamental. Outra exigência é que o aluno tenha no máximo 24 anos de idade ao final do curso. Esse limite só não é obrigatório para pessoas com deficiência.

Conforme o Senai, os candidatos passarão por provas de português e matemática, que acontecerão nas unidades do Senai em todo o Estado, no dia 28 de outubro. Os cursos terão início no primeiro semestre de 2018.

As inscrições serão realizadas somente pela internet, no site do Senai. A taxa de inscrição é de R$40. O edital completo pode ser acessado neste link.