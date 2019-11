Geisy Arruda fez um vídeo em seu canal do YouTube para falar sobre as experiências que vem vivendo ao explorar o mundo de fetiches que envolve BDSM . A influencer deu detalhes de como foi se submeter ao Shibari , uma prática que consiste em amarrar a pessoa de forma que ela fique imóvel e vulnerável.

arrow-options Reprodução/Instagram/@geisy_arruda Geisy Arruda falou da sua experiência no Shibari





“As minhas duas experiências foram diferentes. Ainda estou em processo de evolução no Shibari. Na primeira experiência, eu fiquei amarrada com roupa e fiquei em pé, não fui suspensa. As cenas de Shibari são com suspensão, mas a minha foi mais light”, comentou Geisy Arruda .

Ela continuou dizendo o que sentiu ao ser amarrada : “Estava com muito medo, estava muito ansiosa. No primeiro momento, eu senti falta de ar, acho que é normal porque te amarram muito”. A musa ficou assustada no início: “Tem o medo de estar amarrada porque ninguém é acostumado a ficar sem movimento e isso tira o movimento, tira de repente sua liberdade. Então, eu senti um pouco de angustia, medo, falta de ar. Depois vai superando”.

A segunda experiência de Geisy Arruda já foi bem diferente. “N minha segunda experiência, eu estava mais confiante, foi com lingerie. Ainda não foi com suspensão, porque a suspensão é uma parte do Shibari que é mais complexa, é como se fosse o auge, ainda estou em processo”, falou a musa que já prepara para ser amarrada novamente. “Vou fazer uma terceira vez e vão me suspenderem, vou me aprofundar mais.”