O senador governista do Sul simboliza o negacionismo que precisa ser estudado, entendido e tornado alvo para professores de Ciência, pois seu negacionismo insciente é revelado também pelo desconhecimento das Línguas Inglesa e Francesa, o que o torna alvo fácil de vendedores de ilusão e de charope cura-tudo. Para ele, 16 milhões de curados é até mais importante que 500 mil mortos, não por maldade, mas por destino. Se o senador soubesse que esses curados não estão curados, quem sabe mudasse de opinião? É o que revela uma pesquisa publicada na Revista Nature: “The four most urgent questions about long COVID”.

Pois é, as pessoas saram da Covid-19, alguma até sem sentir e saber, mas ficam com sequelas que está sendo chamada de Covid longa, ou seja é um distúrbio de longa duração que surge após a infecção pelo SARS- CoV-2. E várias pesquisas com milhares de pessoas já revelaram uma extensa lista de sintomas, como fadiga, tosse seca, falta de ar, dores de cabeça e musculares.

Uma equipe liderada por Athena Akrami, neurocientista da University College London, encontrou 205 sintomas em um estudo com mais de 3.500 pessoas (Characterizing Long COVID in an International Cohort: 7 Months of Symptoms and Their Impact). No sexto mês, os sintomas mais comuns eram fadiga, mal-estar pós-esforço e disfunção cognitiva. Esses sintomas variam, e as pessoas frequentemente passam por fases de recaída.

Nos primeiros meses da pandemia, a ideia de que o vírus poderia causar uma condição crônica foi esquecida na luta desesperada para lidar com casos agudos. Em maio de 2020, ela começou um grupo no Facebook para pessoas com Covid longa. Hoje, ela tem mais de 40.000 membros e trabalha com grupos de pesquisa que estudam a doença.