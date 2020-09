A ação Serasa Limpa Nome, que possibilita ao consumir quitar dívidas entre R$200 e R$1.000 por apenas R$100, foi prorrogada até o dia 8 de setembro.



Até o momento, de acordo com a Serasa, cerca de 2,5 milhões de débitos foram regularizados desde junho por conta da iniciativa.



“A ação tem beneficiado muita gente e, para ajudar ainda mais consumidores, resolvemos estender o prazo para que as pessoas possam aproveitar essa condição”, afirma Lucas Lopes, diretor do Serasa Limpa Nome.



Confira o passo a passo para aderir ao programa:

1º Passo – Acessar o site www.serasa.com.br ou baixar o aplicativo no celular; digitar o CPF e preencher um cadastro.

2º Passo – Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas ativas. Para conhecer as condições de pagamento, basta clicar no ícone desejado.

3º Passo – Depois de escolher uma das opções de valor, o consumidor vai selecionar o prazo de pagamento (à vista ou em parcelas) e a melhor data de vencimento.

4º Passo – A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento escolhida.

O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número: (11) 98870-7025.

Fonte: O Tempo Online