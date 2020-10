O Cruzeiro ficou no empate de 1 a 1 com o Náutico, na tarde deste domingo (25) no estádio dos Aflitos, em Recife, em jogo da 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

2T – 50'/1:1 – Fim de jogo em Recife (PE).



Após sair atrás no primeiro tempo, o Cruzeiro foi valente e buscou o empate na etapa final, com Airton.#DiaDeCruzeiro #CNCxCRU pic.twitter.com/rwgKIxPrSy — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) October 25, 2020

Apesar de o resultado manter a equipe mineira entre os times que seriam rebaixados se o torneio acabasse neste momento, a Raposa pode até comemorar, já que estava perdendo até os 40 minutos da etapa final. Mesmo tendo começado melhor o jogo, o time mineiro perdeu duas boas chances e viu o Náutico abrir o placar aos 20 minutos, com chute rasteiro de Vinícius.

No segundo tempo, o técnico Felipão, que fez seu segundo jogo no comando da equipe, tentou alterar o cenário. Ele tirou Matheus Pereira e Marquinhos Gabriel e colocou Patrick e Sassá. Porém, só conseguiu empatar o confronto no final do jogo com Aírton.