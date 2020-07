A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou nesta quinta-feira (9) o calendário revisado de competições profissionais masculinas para o ano de 2020. Com ajuste feito após a paralisação dos jogos por conta da pandemia de Covid-19, a “nova temporada” terá encerramento previsto para o dia 24 de fevereiro de 2021.

As tabelas das Séries A, B e C serão mantidas conforme originalmente anunciadas. O detalhamento das primeiras rodadas será disponibilizado pela Diretoria de Competições no início da próxima semana, juntamente com as Diretrizes Operacionais para realização das partidas.

“Este redesenho é a forma que encontramos para entregar o calendário integralmente e garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelos clubes com os detentores de direitos televisivos, patrocinadores e apoiadores”, destaca o Presidente da CBF, Rogério Caboclo.

Campeonato Brasileiro