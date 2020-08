O município de Serra da Saudade, no Centro-Oeste de Minas Gerais, mantém em 2020 a condição de cidade menos populosa do Brasil. A informação consta na estimativa divulgada, nesta quinta-feira (27), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O levantamento apontou que a população diminuiu em relação ao 2019: de 781 pessoas reduziu para 776 neste ano – queda de 0,64%. A estimativa com o total de habitantes dos estados e dos municípios se refere a 1° de julho de 2020. O documento foi publicado na edição desta quinta do Diário Oficial da União.

Diminuição da população

Serra da Saudade foi fundada em 1963. As principais fontes de renda são a Prefeitura e o serviço agrícola.



O número de habitantes do município, desde então, tem apresentado queda. Em 2013, segundo o IBGE, havia no município 825 pessoas. Em 2014, o número caiu para 822 moradores e em 2015 para 818. No ano seguinte, nova queda registrada: população de 817 habitantes.



No país

O segundo município menos populoso do país é Borá (SP), com 838 habitantes. Em seguida, está Araguainha (MT), com 946 habitantes e, Engenho Velho (RS), com 982 habitantes.



No ranking dos estados, os três mais populosos estão na região Sudeste, enquanto os cinco menos populosos estão na região Norte. São Paulo continua sendo o município mais populoso, com 12,3 milhões de pessoas, seguido por Rio de Janeiro (6,75 milhões), Brasília (3,05 milhões) e Salvador (2,88 milhões).



De acordo com o IBGE, as estimativas indicam aumento gradativo da quantidade de grandes municípios no país. No Censo de 2010, somente 38 cidades tinham população superior a 500 mil habitantes, e 15 delas tinham mais de 1 milhão de moradores. Já em 2020, eram 49 os municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes, sendo 17 os que superavam a marca de 1 milhão de habitantes.



Taxas de crescimento

Em 28,1% dos municípios (ou 1.565 cidades), as taxas de crescimento foram negativas, ou seja, houve redução populacional. Pouco mais da metade dos municípios brasileiros (52,1%) apresentou crescimento populacional entre 0 e 1%. Apenas 205 municípios (3,7% do total) indicaram crescimento igual ou superior a 2%.



As regiões Norte e Centro-Oeste tinham as maiores proporções de municípios com crescimento acima de 1%.



Já na região Sul, 45,6% dos municípios tiveram redução de população. A maior taxa de crescimento no período 2019-2020 foi em Boa Vista (RR), com 5,12% e a menor, em Porto Alegre (0,3%).



Municípios pequenos perdem moradores

O grupo de municípios com até 20 mil habitantes foi o que, proporcionalmente, apresentou maior número com redução populacional, com 1.410 (37,3%). Por outro lado, o grupo entre 100 mil e 1 milhão de habitantes possui municípios com crescimento superior a 1%, totalizando 142 (46%). Já as cidades com mais de 1 milhão de habitantes mostraram crescimento entre 0 e 1% ao ano (14 dos 17 municípios).



Os dados reforçam a percepção de que os municípios pequenos estão perdendo moradores, enquanto os médios crescem – ao mesmo tempo em que as maiores cidades estão estabilizadas em termos de crescimento populacional.

Fonte: G1