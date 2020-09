Os parques da Serra do Cipó, do Ibitipoca e a Gruta Rei do Mato são algumas das unidades de conservação que estão pegando fogo nesta terça-feira (29), informou o Corpo de Bombeiros. Somente na Região Metropolitana da capital, a corporação atende a pelo menos 29 ocorrências de incêndios em vegetações.

Uma dessas chamadas é na Unidade de Conservação Monumental Natural Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas. O fogo na área verde teve início na manhã de segunda-feira (28) e já devastou mais de 100 hectares. Os trabalhos para combater as chamas foram reiniciados nas primeiras horas desta terça.

Fora da Grande BH, o fogo também consome uma área do Parque Nacional da Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na região Central de Minas, também desde a manhã de ontem. A extensão queimada ainda não foi contabilizada e, conforme os bombeiros, há vários focos na unidade de conservação. Além dos militares, brigadistas também estão empenhados no controle das chamas.

Em Lima Duarte, da Zona da Mata, os combatentes continuam trabalhando para apagar o incêndio de grandes proporções que atingiu o Parque Estadual de Conceição do Ibitipoca. Por causa da ocorrência, o parque que seria reaberto para visitação na quarta-feira (30), permanecerá fechado. Após o controle das chamas, uma nova data será agendada.