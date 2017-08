Os números telefônicos do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, 192 e 193, estão em processo de unificação na região de Divinópolis. A decisão foi tomada após análise do volume de ligações recebido por cada órgão, que atua conjuntamente no socorro de moradores.

Segundo dados do Samu, o serviço, que é referência para 54 municípios, recebe cerca de 600 ligações por dia. Já o Corpo de Bombeiros de Divinópolis atende cinco cidades e recebe uma média de 120 ligações diárias.

Com a transição, todas as chamadas serão direcionadas para o 192 do Samu, que mantém em Divinópolis uma central de atendimento. Nela, haverá tanto funcionários do órgão quanto militares.

Os testes para unificação dos serviços começaram no dia 1º de agosto. A expectativa é que o atendimento único esteja em vigor até o final de novembro.