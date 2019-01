A Secretaria de Gestão Ambiental está realizando o serviço de capina elétrica em Formiga. As duas primeiras rotas já foram realizadas em ruas dos bairros Padre Remaclo Fóxius, Rosário e Santa Luzia. A partir desta quinta-feira (24), a capina, que concilia tecnologia com sustentabilidade, avançará mais duas rotas: Santo Antônio e Bela Vista.

A empresa Minas – Controle Profissional de Pragas Ltda-ME, vencedora de Licitação, é a responsável pelo serviço. Um dia antes dos trabalhos, um carro de som transitará pela via que receberá a capina para avisar aos moradores. No dia do trabalho, um assistente também vai à rua pedir aos motoristas para retirarem seus veículos do caminho onde a máquina passará.

A capina elétrica também passará pelo Centro da cidade e, nesse caso, será realizada aos domingos para evitar transtornos no trânsito. Para este domingo (27), ela será feita nas ruas 6 de Junho, Dr. Ênio José Batista, Monsenhor João Ivo, Quintino Bocaiúva e Professor José Antônio.