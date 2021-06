Neste sábado (19) a equipe do SIM – Serviço de Inspeção Municipal de Formiga realizou uma ação educativa com os produtores feirantes que comercializam produtos de origem animal.

Foi aplicado um check-list para verificar as condições de limpeza da barraca, as condições higiênico-sanitária, armazenamento, embalagem e rotulagem dos produtos. Ao final o produtor recebeu uma cópia do relatório com as adequações a serem realizadas.

Participaram da ação, que teve início às 06h, a médica veterinária Natália Gontijo, a estagiária Giovanna Medeiros e o diretor de Segurança Alimentar Anuar Teodoro.

A ação visa assegurar a qualidade dos produtos de origem animal comercializados na Feira Livre de Formiga, dando mais segurança aos consumidores.

Fonte: Banco Municipal de Alimentos

Foto: Banco de Alimentos/divulgação

