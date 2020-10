O Serviço Municipal de Luto de Formiga informa sobre medidas de segurança e prevenção à propagação do coronavirus, a serem adotadas no Dia de Finados.

No dia 2 de novembro (próxima segunda-feira), a entrada aos cemitérios da cidade será controlada por servidores e somente será permitida para quem esteja usando máscara. Também será disponibilizado álcool em gel nas mãos dos visitantes.

Outra orientação é que as pessoas evitem aglomerações e mantenham o distanciamento de no mínimo dois metros umas das outras. Cartazes com essas e outras orientações serão afixados nas entradas dos cemitérios.

Fonte: Decom