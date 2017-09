O curso de serviço social do Unifor-MG obteve conceito 5 na Renovação de Reconhecimento. A visita dos avaliadores ocorreu em abril deste ano.

Eles se reuniram com os dirigentes, membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA), professores, alunos e funcionários da instituição. Foram analisados: a documentação referente ao ensino, o projeto pedagógico, o estágio supervisionado, as atividades complementares e as demais ações educacionais.

Os especialistas conheceram a estrutura do campus, principalmente a biblioteca, que possui vasto acervo dedicado à graduação. Também estiveram no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) e na Clifor, locais onde os discentes desenvolvem a parte prática. Os estágios viabilizados pelo Centro Universitário garantem aos futuros profissionais uma formação diferenciada e a preparação para o mercado de trabalho.

A instituição prima por formar profissionais criativos, propositivos e com competências técnica, ética e política para atuar nas multifaces da questão social e nos diversos espaços socioinstitucionais, seja formulando, implementando e/ou executando políticas sociais, na perspectiva de efetivação dos direitos de cidadania.

Prova desse empenho é a aprovação de egressos em mestrados, concursos públicos e em seleções para atuar em diversas frentes do mercado.

Biomedicina

O curso de biomedicina foi implantado em 2014 e é um dos mais novos do Centro Universitário de Formiga. A coordenação recebeu, em maio de 2017, a visita dos avaliadores para o reconhecimento e obteve conceito 4.

Foram apresentados à comissão: as salas de aula, o laboratório de anatomia e patologia, o laboratório de anatomia, o laboratório de inspeção de produtos de origem animal e tecnologia de alimentos, o laboratório de microbiologia, o laboratório de microscopia, o laboratório de parasitologia, fisiopatologia da reprodução e análises clínicas, o laboratório de química e bioquímica, além de outros laboratórios e setores da instituição.

A coordenadora da graduação, Daniela Rodrigues de Faria Barbosa, ressaltou que a nota foi excelente e confirma a qualidade do curso. “Os avaliadores elogiaram vários aspectos, dentre eles, o projeto pedagógico, o corpo docente, a coordenação, os laboratórios, a infraestrutura, o colegiado de curso, o Centro de Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Ensino a Distância e o Comitê de Ética em Pesquisa”, afirmou.