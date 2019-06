Membros da administração municipal e representantes da empresa contratada para a realização da operação tapa-buracos em Formiga, a Construtora CFC Eireli, se reuniram na tarde desta quarta-feira (12) com membros da Comissão de Serviços Públicos Municipais para prestar esclarecimentos aos vereadores sobre a má qualidade do serviço prestado, esta constatada por meio de imagens feitas pelos vereadores e que ganharam grande repercussão.

A reunião realizada no plenário da Câmara contou com a presença dos vereadores que compõem a comissão – Flávio Martins/PSC, Joice Alvarenga/PT e Marcelo Fernandes/PCdoB e ainda com o vereador José Geraldo da Cunha/PMN (Cabo Cunha); além do secretário de Obras José Ronaldo do Couto, do chefe de Gabinete Jaderson Teixeira, o chefe do Departamento de Comunicação, Mardem Lima, além de fiscais de obras, estagiários e o proprietário da empresa contratada para realizar a operação tapa-buracos em Formiga, Clayton Francisco da Costa e a gerente da empresa Lílian Arantes.

Por mais de uma hora o assunto foi discutido e os vereadores reafirmaram descontentamento com a qualidade do trabalho feito, em especial, nas ruas dos bairros Geraldo Veloso e Vila Nova das Formigas.

O secretário de Obras, por sua vez, explicou que a qualidade do trabalho deverá ser fiscalizada antes que o serviço seja pago e que haverá maior cuidado nesse acompanhamento.