Um servidor da Prefeitura de Divinópolis, de 51 anos, foi preso nesta quinta-feira (21) suspeito de abusar sexualmente da própria filha de 15 anos.

De acordo com a Polícia Civil, que realizou a prisão do homem, a investigação ocorre desde o início do mês passado, quando a vítima solicitou medida protetiva.

Segundo a Polícia Civil, a adolescente foi até a Delegacia Regional de Divinópolis e, acompanhada da mãe, contou que desde os seis anos vem sendo abusada sexualmente pelo pai.

De acordo com a delegada Maria Gorete Rios, responsável pelo inquérito policial, a mãe também foi ouvida e confirmou o relato. “Acrescentando que o investigado é pai biológico da vítima, contudo, não foi ele quem registrou a menina,” explicou a delegada.