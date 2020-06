A diretora do Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem (Cemap), Débora Bessas e a diretora da didática educacional Lorena Lima lançaram o livro “Incluir Brincando”.

Na sexta-feira (5), elas estiveram no Gabinete do prefeito para apresentaram a obra e o presentearam com um exemplar.

O livro “Incluir Brincando” traz jogos, brinquedos, brincadeiras, dinâmicas e atividades adaptadas destinadas a alunos com deficiência ou Transtorno do Espectro Autista.

A obra visa, também, facilitar o trabalho do educador e de profissionais de outras áreas.