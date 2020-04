Com quase 40 mil funcionários convocados para retomarem as atividades presenciais nas mais de 3,8 mil escolas estaduais mineiras a partir desta terça (14) os servidores da educação ameaçam iniciar uma nova greve caso o governo do Estado não recue. De acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE), grande parte dos trabalhadores faz parte do grupo de risco do coronavírus e não residem nas mesmas cidades das unidades escolares.

“Nossa categoria tem características peculiares, e o governo sabe disso. Só de exemplo, na região metropolitana há muitos servidores que residem em Belo Horizonte, trabalham em Betim ou Ribeirão das Neves [e vice e versa]. Então, será um grande contingente de pessoas se deslocando para o trabalho no transporte público”, enfatiza a coordenadora-geral do sindicato, Denise de Paula Romano.

Para a dirigente, há uma imposição do governo estadual contra todas as recomendações da Organização Social da Saúde (OMS) e do próprio Ministério da Saúde sobre a necessidade do isolamento social para combater a pandemia do coronavírus. Denise de Paula frisa ainda que há um temor sobre a retomada das aulas presenciais sem um cenário seguro para os alunos e as famílias. “O próprio documento da Secretaria de Estado de Educação convoca os professores para daqui alguns dias”, alerta.

Ainda conforme a coordenadora do Sind-UTE, mesmo com as aulas paralisadas, as escolas são um espaço de transmissão da doença devido à aglomeração de pessoas. “É uma insanidade convocar trabalhadores e, por isso, estamos retomando a greve por tempo indeterminado para defender a vida dos profissionais da educação. E a maioria das cidades mineiras não tem condições de atender a demanda de saúde, principalmente em época de coronavírus”, complementa.