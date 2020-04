Com as aulas suspensas desde 16 de março por causa da pandemia no novo coronavírus, parte dos servidores estaduais da educação que estavam parados há quase um mês tiveram que retornar ao trabalho nesta terça-feira (14). A determinação é do governador Romeu Zema, que instituiu o teletrabalho para o funcionalismo da área.

A medida recebeu críticas do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (SindUte/MG) e, diante do impasse, o Ministério Público listou uma série de recomendações para que a Secretaria Estadual de Educação (SEE) garanta a segurança dos profissionais.

Conforme o órgão, os servidores devem evitar ir às escolas exceto em “situações concretas, pontuais e devidamente fundamentadas”. Caso seja necessário o trabalho presencial nas instituições de ensino, o Estado deve garantir os equipamentos de proteção individual indicados pelos órgãos de saúde, como, por exemplo, máscaras e álcool em gel.

Além disso, o MP recomenda que os servidores só voltem ao trabalho presencial quando os órgãos de saúde flexibilizarem as medidas de isolamento social. “As Superintendências Regionais de Ensino sejam orientadas a trabalhar em conjunto com as redes municipais de ensino de sua região, na definição de respostas aos problemas na educação oriundos da pandemia de Covid-19, de modo a garantir a unidade da rede pública de educação básica e a priorização de soluções aos problemas regionais”, diz trecho da recomendação.