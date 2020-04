Na manhã desta terça-feira (7), os 19 servidores da Funerária Municipal receberam novos equipamentos de segurança. A entrega dos Equipamento de Proteção Individual (EPIs) foi feita pelo prefeito Eugênio Vilela, no Cemitério Parque da Saudade.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Humano, que é responsável pela Funerária Municipal, a atual gestão já havia providenciado o pedido de equipamentos de segurança para a equipe do serviço de luto, porém, diante da pandemia do coronavírus, mais equipamentos de proteção foram adicionados à lista de pedido.

Foram adquiridos 6 óculos de proteção; 6 viseiras de proteção; 15 protetores auriculares, 5 caixas de luvas contendo cem unidades confeccionada com borracha nitrílica; 50 macacões de proteção com capuz; 20 capas de chuvas; 20 pares de botinas; 40 uniformes (calça e blusa de manga comprida); 10 luvas de raspas e 5 botas de borracha para limpeza.

Os equipamentos serão usados pelos servidores nos procedimentos fúnebres. A Funerária Municipal conta com coordenador, supervisor, agentes funerários, coveiros, pedreiros e auxiliar de serviços gerais e limpeza.